Пять старинных зданий в центре Курска признаны объектами культурного наследия

Теперь они подлежат государственной охране

Пять старинных зданий в Курске признаны объектами культурного наследия. Все они находятся в центре города.По результатам государственной историко-культурной экспертизы 4 здания включены в Единый госреестр памятников истории и культуры в качестве объектов культурного наследия регионального значения и один объект – местного значения.Это– жилой дом Переплетенко (время создания – кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Белинского, 18;– жилой дом П.Ф. Пушечникова (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 6;– дом дворян Ребиндеров (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 7;– жилой дом с амбаром дворян Ничипоренко (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 20.Жилой дом 1953 года постройки, расположенный на ул. Гайдара, 2, признан объектом культурного наследия местного значения.«Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Любые работы, связанные с ремонтом или реставрацией здания, необходимо согласовывать с комитетом. Это позволит сохранить историко-культурную ценность объектов культурного наследия», – подчеркнула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.