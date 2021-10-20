Пять старинных зданий в центре Курска признаны объектами культурного наследия
Теперь они подлежат государственной охране
По результатам государственной историко-культурной экспертизы 4 здания включены в Единый госреестр памятников истории и культуры в качестве объектов культурного наследия регионального значения и один объект – местного значения.
Это
– жилой дом Переплетенко (время создания – кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Белинского, 18;
– жилой дом П.Ф. Пушечникова (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 6;
– дом дворян Ребиндеров (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 7;
– жилой дом с амбаром дворян Ничипоренко (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 20.
Жилой дом 1953 года постройки, расположенный на ул. Гайдара, 2, признан объектом культурного наследия местного значения.
«Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Любые работы, связанные с ремонтом или реставрацией здания, необходимо согласовывать с комитетом. Это позволит сохранить историко-культурную ценность объектов культурного наследия», – подчеркнула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.