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Пять старинных зданий в центре Курска признаны объектами культурного наследия

Теперь они подлежат государственной охране
Пять старинных зданий в центре Курска признаны объектами культурного наследия

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Пять старинных зданий в Курске признаны объектами культурного наследия. Все они находятся в центре города. 

По результатам государственной историко-культурной экспертизы 4 здания включены в Единый госреестр памятников истории и культуры в качестве объектов культурного наследия регионального значения и один объект – местного значения.

Это

– жилой дом Переплетенко (время создания – кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Белинского, 18;

– жилой дом П.Ф. Пушечникова (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 6;

– дом дворян Ребиндеров (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 7;

– жилой дом с амбаром дворян Ничипоренко (кон. XIX – нач. ХХ вв.), ул. Гайдара, 20.

Жилой дом 1953 года постройки, расположенный на ул. Гайдара, 2, признан объектом культурного наследия местного значения.

«Объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. Любые работы, связанные с ремонтом или реставрацией здания, необходимо согласовывать с комитетом. Это позволит сохранить историко-культурную ценность объектов культурного наследия», – подчеркнула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

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