Куряне продолжают верить телефонным мошенникам и переводят им сотни тысяч рублей

На днях двое курян перевели лже-полицейским 173 и 200 тысяч

Телефонные мошенники уже стали привычным явлением, и мало кого способны удивить своими рассказами о блокировке счёта или несанкционированной транзакции. Чтобы добиться доверия своих жертв преступники всё чаще представляются сотрудниками силовых ведомств и подкрепляют свои слова техническими средствами.С помощью специальной программы злоумышленники научились менять номер, с которого звонят, на любой по своему выбору, например на принадлежащий дежурной части полиции. Во время разговора человеку предлагают проверить в интернете телефон, который отображается на дисплее. Поисковый запрос подтверждает – номер принадлежит ФСБ, УМВД или прокуратуре Курска. После этого люди начинают верить словам незнакомцев в трубке и выполнять их инструкции.Как правило, они рассказывают, что расследуют банковскую аферу и просят оказать содействие. Чтобы помочь следствию нужно собственные сбережения или взятые в кредит сотни тысяч рублей перевести на якобы «безопасные» счета. Люди верят лже-силовикам и выполняют их просьбу, рассчитывая, что по окончании спецоперации деньги вернутся. При этом мошенники требуют сохранить в тайне разговор и перевод денег. Поэтому их жертвы обращаются с заявлением в полицию иногда через неделю, а бывает и позже.Именно так, в один день попали в сети мошенников двое курян. Мужчина и женщина, ровесники 54-х лет поверили в то, что помогают правоохранителям и перечислили 173 и 200 тысяч рублей соответственно. По их обращениям уже возбуждены и расследуются уголовные дела.В полиции предупреждают: чтобы эффективно защититься от преступников – нельзя вступать с ними в диалог. Если разговор уже начался и речь пошла о деньгах лучше сразу положить трубку. Сотрудники силовых ведомств НИКОГДА не привлекают граждан по телефону к участию в каких либо расследованиях. Банковские служащие также НЕ РЕШАЮТ никаких вопросов дистанционно. Чтобы убедиться в том, что вам лгут, сами наберите номер дежурной части полиции и опишите ситуацию - вам помогут избежать обмана. Переводить деньги незнакомцам – значит попрощаться с ними навсегда.