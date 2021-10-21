  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне продолжают верить телефонным мошенникам и переводят им сотни тысяч рублей

На днях двое курян перевели лже-полицейским 173 и 200 тысяч
Куряне продолжают верить телефонным мошенникам и переводят им сотни тысяч рублей

Читайте также

Телефонные мошенники уже стали привычным явлением, и мало кого способны удивить своими рассказами о блокировке счёта или несанкционированной транзакции. Чтобы добиться доверия своих жертв преступники всё чаще представляются сотрудниками силовых ведомств и подкрепляют свои слова техническими средствами.

С помощью специальной программы злоумышленники научились менять номер, с которого звонят, на любой по своему выбору, например на принадлежащий дежурной части полиции. Во время разговора человеку предлагают проверить в интернете телефон, который отображается на дисплее. Поисковый запрос подтверждает – номер принадлежит ФСБ, УМВД или прокуратуре Курска. После этого люди начинают верить словам незнакомцев в трубке и выполнять их инструкции.

Как правило, они рассказывают, что расследуют банковскую аферу и просят оказать содействие. Чтобы помочь следствию нужно собственные сбережения или взятые в кредит сотни тысяч рублей перевести на якобы «безопасные» счета. Люди верят лже-силовикам и выполняют их просьбу, рассчитывая, что по окончании спецоперации деньги вернутся. При этом мошенники требуют сохранить в тайне разговор и перевод денег. Поэтому их жертвы обращаются с заявлением в полицию иногда через неделю, а бывает и позже.

Именно так, в один день попали в сети мошенников двое курян. Мужчина и женщина, ровесники 54-х лет поверили в то, что помогают правоохранителям и перечислили 173 и 200 тысяч рублей соответственно. По их обращениям уже возбуждены и расследуются уголовные дела.

В полиции предупреждают: чтобы эффективно защититься от преступников – нельзя вступать с ними в диалог. Если разговор уже начался и речь пошла о деньгах лучше сразу положить трубку. Сотрудники силовых ведомств НИКОГДА не привлекают граждан по телефону к участию в каких либо расследованиях. Банковские служащие также НЕ РЕШАЮТ никаких вопросов дистанционно. Чтобы убедиться в том, что вам лгут, сами наберите номер дежурной части полиции и опишите ситуацию - вам помогут избежать обмана. Переводить деньги незнакомцам – значит попрощаться с ними навсегда.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуск в ближайшее время

В Курске по подозрению в краже из магазина электроники полиция разыскивает двоих молодых людей

В развитие электротранспорта Курска инвестор готов вложить 12 миллиардов рублей

В Курске проверили 84 единицы общественного транспорта и поймали 5 нарушителей масочного режима

После введения QR-кодов темпы вакцинации в Курской области возросли в несколько раз

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске