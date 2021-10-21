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В Курской области с 25 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни

В детских садах во время нерабочих дней откроют дежурные группы
В Курской области с 25 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни

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В Курской области на две недели - с 25 октября по 7 ноября - вводят локдаун. Такое предложение на заседании оперштаба озвучил главный санитарный врач региона Олег Климушин. Решение на заседании приняли. По его словам, действующие коронавирусные ограничения себя исчерпали и их необходимо ужесточить.

Ближайшие две недели объявлены нерабочими. Закрываются торговые центры, спортивные соревнования будут проводить без зрителей, концерты и цирковые представления отменят. Курянам старше 65 лет без прививки предписано находиться на самоизоляции, действие льготных проездных приостановят.

Работать будут пункты вакцинации, продуктовые магазины, детские магазины, торгующие питанием, аптеки и зоомагазины. Кафе и рестораны в отдельно стоящих зданиях продолжат работать при условии вакцинации сотрудников и проверки QR-кода у посетителей. В детских садах во время нерабочих дней откроют дежурные группы.

Власти надеются, что период нерабочих дней поможет уменьшить число контактов среди жителей и снизить нагрузку на больницы. 

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