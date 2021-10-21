В Курской области с 25 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни

В детских садах во время нерабочих дней откроют дежурные группы

В Курской области на две недели - с 25 октября по 7 ноября - вводят локдаун. Такое предложение на заседании оперштаба озвучил главный санитарный врач региона Олег Климушин. Решение на заседании приняли. По его словам, действующие коронавирусные ограничения себя исчерпали и их необходимо ужесточить.Ближайшие две недели объявлены нерабочими. Закрываются торговые центры, спортивные соревнования будут проводить без зрителей, концерты и цирковые представления отменят. Курянам старше 65 лет без прививки предписано находиться на самоизоляции, действие льготных проездных приостановят.Работать будут пункты вакцинации, продуктовые магазины, детские магазины, торгующие питанием, аптеки и зоомагазины. Кафе и рестораны в отдельно стоящих зданиях продолжат работать при условии вакцинации сотрудников и проверки QR-кода у посетителей. В детских садах во время нерабочих дней откроют дежурные группы.Власти надеются, что период нерабочих дней поможет уменьшить число контактов среди жителей и снизить нагрузку на больницы.