В Курской области с 25 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни
В детских садах во время нерабочих дней откроют дежурные группы
Ближайшие две недели объявлены нерабочими. Закрываются торговые центры, спортивные соревнования будут проводить без зрителей, концерты и цирковые представления отменят. Курянам старше 65 лет без прививки предписано находиться на самоизоляции, действие льготных проездных приостановят.
Работать будут пункты вакцинации, продуктовые магазины, детские магазины, торгующие питанием, аптеки и зоомагазины. Кафе и рестораны в отдельно стоящих зданиях продолжат работать при условии вакцинации сотрудников и проверки QR-кода у посетителей. В детских садах во время нерабочих дней откроют дежурные группы.
Власти надеются, что период нерабочих дней поможет уменьшить число контактов среди жителей и снизить нагрузку на больницы.