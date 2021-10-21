постановление региональной администрации вышло накануне. Теперь предельный размер платы за ТО легкового автомобиля, предназначенного для перевозки пассажиров, и имеющего не более восьми пассажирских мест, составит 524 рубля. Ранее она составляла 458 рублей.В Курской области увеличили предельную плату за проведение техосмотра. Новое
Для владельцев автобусов максимальный размер платы за техосмотр составит 1030 рублей, если масса транспортного средства не превышает пять тонн, и 1256 рублей, если превышает.
Для транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов плата за ТО составит 1536 рублей.
В Курской области увеличили предельную плату за проведение техосмотра
Теперь предельный размер платы за ТО легкового автомобиля, предназначенного для перевозки пассажиров, и имеющего не более восьми пассажирских мест, составит 524 рубля