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В Курской области 22 октября потеплеет до +17ºС

При этом будет сильный ветер с порывами до 19 м/с
В Курской области 22 октября потеплеет до +17ºС

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В пятницу, 22 октября в Курской области ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью температура воздуха составит 6-11ºС тепла, днем потеплеет до +12-17ºС.

При этом ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-19 м/с.
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