Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:02 В Курской области 22 октября потеплеет до +17ºС При этом будет сильный ветер с порывами до 19 м/с Читайте также В Курской области завтра прогнозируют до 18°С тепла и сильный ветер Завтра в Курской области потеплеет до +27°С В пятницу, 22 октября в Курской области ожидается переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют.Ночью температура воздуха составит 6-11ºС тепла, днем потеплеет до +12-17ºС.При этом ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-19 м/с. +0 -0