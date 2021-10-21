  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Сеймском и Железнодорожном, в Центральном округе отключений не запланировано
На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

Читайте также

На следующей неделе в Курске будут проводить очередные плановые работы в электросетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии в двух округах города - Сеймском и Железнодорожном. 

В Центральном округе отключений не запланировано. 

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ свет будут отключать только 28 октября с 13-30 до 16 часов на улице Союзная 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55.

Телефон для справок: 26-32-10.


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 25 по 29 октября с 9-30 до 15-30:

Сумская 5
Энгельса 105
Моковская 2,2а,2б,2в,2г
3-я Гуторовская 29-37, 18-32
4-я Гуторовская 1-43, 6-38
ул. Гуторовская 55А, 55Б
2-4-я Кислинские
2-я Степная
2-6-е Степные переулки
Камышовая
Охотничья

Телефон для справок: 32-32-15. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Онкологическая помощь в Курской области сохранится в полном объёме

В Курской области 22 октября потеплеет до +17ºС

Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области возглавил Александр Мулёвин

Курский губернатор запретил чиновникам уходить в отпуск в ближайшее время

В Курске по подозрению в краже из магазина электроники полиция разыскивает двоих молодых людей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске