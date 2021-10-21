На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
В Сеймском и Железнодорожном, в Центральном округе отключений не запланировано
В Центральном округе отключений не запланировано.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ свет будут отключать только 28 октября с 13-30 до 16 часов на улице Союзная 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55.
Телефон для справок: 26-32-10.
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 25 по 29 октября с 9-30 до 15-30:
Сумская 5
Энгельса 105
Моковская 2,2а,2б,2в,2г
3-я Гуторовская 29-37, 18-32
4-я Гуторовская 1-43, 6-38
ул. Гуторовская 55А, 55Б
2-4-я Кислинские
2-я Степная
2-6-е Степные переулки
Камышовая
Охотничья
Телефон для справок: 32-32-15.