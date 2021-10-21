На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Сеймском и Железнодорожном, в Центральном округе отключений не запланировано

На следующей неделе в Курске будут проводить очередные плановые работы в электросетях. Поэтому будет произведено отключение электроэнергии в двух округах города - Сеймском и Железнодорожном.В Центральном округе отключений не запланировано.свет будут отключать только 28 октября с 13-30 до 16 часов на улице Союзная 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55.Сумская 5Энгельса 105Моковская 2,2а,2б,2в,2г3-я Гуторовская 29-37, 18-324-я Гуторовская 1-43, 6-38ул. Гуторовская 55А, 55Б2-4-я Кислинские2-я Степная2-6-е Степные переулкиКамышоваяОхотничья