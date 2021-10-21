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Лента новостей / В регионе

В развитие электротранспорта Курска инвестор готов вложить 12 миллиардов рублей

Предлагается поставка 22 трамваев, 10 электробусов и ремонт инфраструктуры
В развитие электротранспорта Курска инвестор готов вложить 12 миллиардов рублей

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Традиционное оперативное совещание при губернаторе состоялось не в понедельник, как заведено, а в среду. Причина – участие Романа Старовойта в заседании Госсовета, посвященного транспортной стратегии страны. Там глава региона озвучил несколько предложений, суть которых теперь решил разъяснить курянам, передает телеканал ТАКТ.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Одно из предложений, которые я озвучивал, речь шла о предоставлении субъектам РФ право дифференцировать штрафы за нарушение правил ПДД. Оно нашло такой широкий резонанс в СМИ. К сожалению, как у нас часто это бывает, люди слушают, но не слышат»

Роман Старовойт отметил, что цель не в том, чтобы собрать больше денег, а в том, чтобы устанавливать штрафы за нарушение ПДД с учетом благосостояния жителей региона. Еще одна инициатива от губернатора – необходимость вырабатывать новые модели формирования дорожных фондов. Это связано в том числе с ростом популярности электромобилей.

Темы транспорта коснулся также первый заместитель главы региона Алексей Смирнов. Он сообщил об интересе фирмы «Группа Мовиста» к городскому общественному электротраспорту. Представлена частная концессионная инициатива по его обновлению. Предлагается поставка 22 трамваев, 10 электробусов и ремонт инфраструктуры на сумму в 12 миллиардов рублей.
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