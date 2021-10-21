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В Курске по подозрению в краже из магазина электроники полиция разыскивает двоих молодых людей

По предварительной информации они похитили товар с витрины магазина на проспекте Дружбы стоимостью порядка 10 тысяч рублей
В Курске по подозрению в краже из магазина электроники полиция разыскивает двоих молодых людей

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В Курске по подозрению в краже из магазина электроники полиция разыскивает двоих молодых людей. По предварительной информации они похитили товар с витрины магазина электроники на проспекте Дружбы стоимостью порядка 10 тысяч рублей.

Полиция просит всех, кому известны личности расзыкиваемых, помочь следствию и на условиях анонимности сообщить их данные по телефонам 8(4712) 58-33-90 или 8-909-238-65-61.

Также молодым людям рекомендуется самостоятельно явиться в Северо-Западный отдел полиции (Курск, ул. Веспремская, 6А) для выяснения обстоятельств произошедшего.

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