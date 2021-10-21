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Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области возглавил Александр Мулёвин

До этого он исполнял обязанности руководителя комитета
Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области возглавил Александр Мулёвин

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Комитет ЖКХ и ТЭК Курской области с 20 октября возглавил Александр Мулёвин, с 1 июня этого года исполнявший обязанности руководителя комитета. Соответствующее распоряжение подписано в администрации региона. 

Александр Мулёвин – выпускник Курского государственного технического университета, у него два высших образования. 

Трудовую деятельность он начал в 2006 году в инспекции Федеральной налоговой службы по Курску. После работал генеральным директором АО «Курскоблводоканал». 

С 19 августа 2020 года занимал должность первого заместителя председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области. 
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