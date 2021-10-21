Онкологическая помощь в Курской области сохранится в полном объёме

После открытия в онкоцентре ковидария онкологических пациентов будут госпитализировать в палатный хирургический корпус или дневной стационар





В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Курской области развернут новые койки для пациентов с COVID-19. В ближайшее время под ковидарий перепрофилируют радиологический корпус Курского областного онкологического центра. Там развернут 100 коек, в их числе 70 кислородных и 4 реанимационных. Планировочные решения радиологического корпуса позволяют полностью исключить пересечение потоков пациентов. Для больных коронавирусом предусмотрены изолированные помещения, также для них выделят отдельный аппарат КТ.Онкологических пациентов, которые сейчас лечатся в радиологическом корпусе, переводят в палатный хирургический корпус. Лечение они продолжат в полном объёме. Госпитализировать онкологических пациентов будут в палатный хирургический корпус или дневной стационар - в зависимости от состояния пациента. Онкологическая помощь в регионе сохранится в полном объёме.Также под ковидный стационар перепрофилируют отдельный корпус Курского областного противотуберкулёзного диспансера. Сейчас там работают строители, которые занимаются перепланировкой помещений и проведением коммуникаций для подачи кислорода. Там откроют не менее 100 мест, в том числе 12 реанимационных коек.