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В Курской области количество вызовов скорой помощи увеличилось до тысячи в сутки

Увеличение времени ожидания приезда бригады скорой помощи связано с большим количеством вызовов и особенностями маршрутизации пациентов
В Курской области количество вызовов скорой помощи увеличилось до тысячи в сутки

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В Курской области сильно увеличилось количество вызовов скорой помощи - на станцию неотложки поступает более тысячи вызовов в сутки. Врачи, фельдшеры и медсестры работают с запредельной нагрузкой.

Большая часть пациентов обращаются с жалобами на высокую температуру. Увеличение времени ожидания приезда бригады скорой помощи связано с большим количеством вызовов, особенностями маршрутизации пациентов с коронавирусом и необходимостью соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований, поясняют в областной администрации.

Вместе с тем после введения QR-кодов темпы вакцинации увеличились в два раза. Все больше стали прививаться молодые куряне. В связи с увеличением потока желающих вакцинироваться в пункте вакцинации в ТРЦ «МегаГРИНН» туда направлены дополнительные медработники и волонтёры.
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