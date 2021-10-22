В Курской области количество вызовов скорой помощи увеличилось до тысячи в сутки
Увеличение времени ожидания приезда бригады скорой помощи связано с большим количеством вызовов и особенностями маршрутизации пациентов
Большая часть пациентов обращаются с жалобами на высокую температуру. Увеличение времени ожидания приезда бригады скорой помощи связано с большим количеством вызовов, особенностями маршрутизации пациентов с коронавирусом и необходимостью соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований, поясняют в областной администрации.
Вместе с тем после введения QR-кодов темпы вакцинации увеличились в два раза. Все больше стали прививаться молодые куряне. В связи с увеличением потока желающих вакцинироваться в пункте вакцинации в ТРЦ «МегаГРИНН» туда направлены дополнительные медработники и волонтёры.