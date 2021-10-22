В Курске из-за проведения осенних ярмарок перекроют три участка дорог

Станционная, Менделеева и площадь Рокоссовского. Водителям придется искать пути объезда с 6 утра до 5 вечера

23 октября в Курске пройдут традиционные ярмарки «Осень-2021». С 8 утра площадки будут работать:- в Железнодорожном округе – на улице Станционной (участок от ул. Союзной до ул. Республиканской),- в Сеймском округе – на площади Комарова (площадь ООО «Торговый центр «Васильевский»), улице Литовской, 2 «К» (территория ССПК «Виктория»), улице Менделеева, 31 (площадь у кинотеатра «Родина») и на площади им. Рокоссовского.- в Центральном округе – на проспекте Хрущева, 36 «А» (территория ССПК «Виктория»).Отмечается, что несмотря на то, что мероприятие пройдёт на открытом воздухе, продавцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Обслуживать они смогут только покупателей в масках.Из-заярмарок на некоторых улицах временно перекроют движение для всех видов автотранспорта.Нельзя будет проехать по улице Станционная на участке от улицы Союзной до Республиканской; по улице Менделеева на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»). Недоступной в субботу для автомобилистов будет и площадь имени Рокоссовского.Водителям придется искать пути объезда с 6 утра до 5 вечера.