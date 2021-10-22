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В Курске из-за проведения осенних ярмарок перекроют три участка дорог

 Станционная, Менделеева и площадь Рокоссовского. Водителям придется искать пути объезда с 6 утра до 5 вечера
В Курске из-за проведения осенних ярмарок перекроют три участка дорог

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23 октября в Курске пройдут традиционные ярмарки «Осень-2021». С 8 утра площадки будут работать:

- в Железнодорожном округе – на улице Станционной (участок от ул. Союзной до ул. Республиканской),

- в Сеймском округе – на площади Комарова (площадь ООО «Торговый центр «Васильевский»), улице Литовской, 2 «К» (территория ССПК «Виктория»), улице Менделеева, 31 (площадь у кинотеатра «Родина») и на площади им. Рокоссовского.

- в Центральном округе – на проспекте Хрущева, 36 «А» (территория ССПК «Виктория»).

Отмечается, что несмотря на то, что мероприятие пройдёт на открытом воздухе, продавцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Обслуживать они смогут только покупателей в масках. 


Из-заярмарок на некоторых улицах временно перекроют движение для всех видов автотранспорта. 

Нельзя будет проехать по улице Станционная на участке от улицы Союзной до Республиканской; по улице Менделеева на участке от дома № 29 до дома № 33 (площадь у кинотеатра «Родина»). Недоступной в субботу для автомобилистов будет и площадь имени Рокоссовского. 

Водителям придется искать пути объезда с 6 утра до 5 вечера.
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