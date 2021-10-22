На выходных курских водителей проверят на трезвость

Рейды пройдут в районах Курской области







В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Сплошные рейды пройдут в районах Курской области.Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность.Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01 и 36-70-02.Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, инспекторы задержали 24 пьяных водителя, кроме этого 19 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ещё 6 водителей задержаны за повторное нарушение.