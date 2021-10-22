Мэр Курска проверил ход дорожных работ в центре города
На улице Гоголя работы завершат к 1 ноября, на Золотой - к воскресенью
Виктор Карамышев проверил ход дорожных работ на улице Гоголя, где меняют бордюры. К 1 ноября дорожники обещают все доделать. Мэр заявил, что лично проверит качество работ.
Состояние дворов у дома №37 на Димитрова и №29 на Садовой тоже привлекло внимание градоначальника. Ремонт этих территорий собираются внести в план благоустройства на следующий год. На Димитрова обещают обустроить проезд, увеличить парковку и детскую площадку (правда, если этого захотят жители). На Садовой установят новую детскую и спортивную площадки.
ФОТО - 46ТВ