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Мэр Курска проверил ход дорожных работ в центре города

На улице Гоголя работы завершат к 1 ноября, на Золотой - к воскресенью

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Сегодня мэр инспектирует проблемные точки в центре Курска. На улице Золотой, которая перекрыта из-за ремонта теплосети, теплоэнергетики заверили градоначальника, что закончат работы к воскресенью - 24 октября. Из-за этого ремонта, отметим, нет давления в отопительной системе ряда домов на улицах Димитрова, Разина и Семеновской. 
Виктор Карамышев проверил ход дорожных работ на улице Гоголя, где меняют бордюры. К 1 ноября дорожники обещают все доделать. Мэр заявил, что лично проверит качество работ. 

Состояние дворов у дома №37 на Димитрова и №29 на Садовой тоже привлекло внимание градоначальника. Ремонт этих территорий собираются внести в план благоустройства на следующий год. На Димитрова обещают обустроить проезд, увеличить парковку и детскую площадку (правда, если этого захотят жители). На Садовой установят новую детскую и спортивную площадки.


ФОТО - 46ТВ
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