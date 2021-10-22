В Курске отменили плановые отключения света с 25 по 29 октября

Отключение электроэнергии проведут только 28 октября на улице Союзной для срочного аварийного ремонта

С 25 по 29 октября "Курские электрические сети" планировали проводить очередные ремонтные работы сетей наружного освещения, в связи с чем предполагались отключения электроэнергии в домах у курян. Однако в регионе с 25 октября по 7 ноября введены нерабочие дни. По поручению губернатора эти работы и связанные с ними плановые отключения отменены. Их перенесут на более поздние сроки, чтобы остающиеся дома куряне не испытывали неудобств.Отключение потребителей будет осуществляться только для проведения неотложного аварийного ремонта. Так, в Железнодорожном округе 28 октября с 13.30 до 16 часов проведут срочный аварийный ремонт. Отключение электроэнергии предполагается на улице Союзной, в районе домов 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55.Телефон для справок: 26-32-10.