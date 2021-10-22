В Курске отменили плановые отключения света с 25 по 29 октября
Отключение электроэнергии проведут только 28 октября на улице Союзной для срочного аварийного ремонта
Отключение потребителей будет осуществляться только для проведения неотложного аварийного ремонта. Так, в Железнодорожном округе 28 октября с 13.30 до 16 часов проведут срочный аварийный ремонт. Отключение электроэнергии предполагается на улице Союзной, в районе домов 49А, 49Б, 51, 51А, 51Б, 53, 53А, 55.
Телефон для справок: 26-32-10.