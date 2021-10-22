Житель Алтайского края обманул курянина на сайте объявлений

Молодой человек разместил на популярном сайте объявление о продаже компьютерной видеокарты, житель Курска решил ее купить и перевел деньги

Житель Курска стал жертвой интернет-мошенника. Полицейские нашли афериста в 4 тысячах километров - в небольшом посёлке в Алтайском крае.Молодой человек разместил на популярном сайте объявление о продаже компьютерной видеокарты. Чтобы привлечь внимание, цену указал ниже рыночной. Вскоре ему позвонил покупатель из Курска. Сделку решили заключить, не встречаясь – покупатель переводит деньги, а продавец отправляет товар почтой. Чтобы окончательно усыпить бдительность курянина, мошенник указал для транзакции карту своей жены.Как только курянин перечислил 6,5 тысяч рублей, объявление с сайта исчезло, а номер продавца перестал отвечать. Злоумышленник рассчитывал, что покупатель не станет поднимать шум из-за небольшой суммы, но тот все же обратился в полицию.Стражи правопорядка сделали запрос в банк, клиентом которого была владелица карты и выяснили её адрес и имя. Информацию направили алтайским коллегам, которые и задержали подозреваемого – 23-летнего супруга девушки. Свою вину он отрицать не стал. Деньги полученные обманом успел потратить на личные нужды.В рамках расследования полицейские установили, что аферист совершил ещё одно аналогичное преступление в другом регионе страны. До суда молодой человек останется под подпиской о невыезде. За совершённые мошенничества ему грозит многолетний тюремный срок.