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На лугу под Курском горело 30 га сухостоя

Борьба с огнем продолжалась более трех часов
На лугу под Курском горело 30 га сухостоя

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На лугу вблизи реки Большая Курица в деревне Жеребцово Курского района 21 октября горело 30 га сухой травы. Пожар ликвидировали пожарно-спасательные подразделения регионального МЧС, оперативная группа регионального комитета природных ресурсов, добровольная пожарная дружина Полянского сельсовета, представители Стрелецкого участкового лесничества и местные жители. Трактор проводил опашку для того, чтобы предотвратить переброс очагов пламени на жилые строения. Борьба с огнем продолжалась более трех часов.  

Сильные порывы ветра осложняли процесс тушения. В случае распространения огонь мог перейти на жилые дома и хозпостройки, а также участок хвойного леса. Кроме этого, при следовании к месту пожара огнеборцы столкнулись со сложностью проезда: местные жители выкопали траншеи. 

Курянам напоминают, что несмотря на низкую температуру и установление в регионе 1-го и 2-го класса пожарной опасности, существует большая вероятность возникновения природных пожаров. В первую очередь они могут произойти из-за большого количества сухой травы. 
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