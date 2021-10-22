На лугу под Курском горело 30 га сухостоя
Борьба с огнем продолжалась более трех часов
Сильные порывы ветра осложняли процесс тушения. В случае распространения огонь мог перейти на жилые дома и хозпостройки, а также участок хвойного леса. Кроме этого, при следовании к месту пожара огнеборцы столкнулись со сложностью проезда: местные жители выкопали траншеи.
Курянам напоминают, что несмотря на низкую температуру и установление в регионе 1-го и 2-го класса пожарной опасности, существует большая вероятность возникновения природных пожаров. В первую очередь они могут произойти из-за большого количества сухой травы.