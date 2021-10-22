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Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области прогнозируют похолодание, дождь и сильный ветер

В воскресенье, 24 октября ожидается не больше 9ºС тепла

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На смену кратковременному потеплению в Курскую области придут похолодание и дожди. 

Так, в субботу, 23 октября ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, в днем местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра при этом будут достигать 15-17 м/с.

Ночью ожидается от 2ºС до 7ºС тепла, днем термометры покажут +9-14ºС.

В воскресенье, 24 октября прогнозируется также переменная облачность. Днем временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью похолодает от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем воздух не прогреется больше +4-9ºС.
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