На выходных в Курской области прогнозируют похолодание, дождь и сильный ветер

В воскресенье, 24 октября ожидается не больше 9ºС тепла

На смену кратковременному потеплению в Курскую области придут похолодание и дожди.Так, в субботу, 23 октября ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков синоптики не прогнозируют, в днем местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра при этом будут достигать 15-17 м/с.Ночью ожидается от 2ºС до 7ºС тепла, днем термометры покажут +9-14ºС.В воскресенье, 24 октября прогнозируется также переменная облачность. Днем временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью похолодает от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем воздух не прогреется больше +4-9ºС.