  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Треть сертификатов о вакцинации от коронавируса в Курской области может быть фальшивой

Курская область выбилась в лидеры по числу заболевших коронавирусом и по числу поддельных сертификатов о вакцинации

Читайте также

Курская область выбилась в лидеры по числу заболевших коронавирусом и по числу поддельных сертификатов о вакцинации. Примерно треть сертификатов у нас в регионе может быть фальшивой. Всплеск предложений о продаже поддельных сертификатов произошел после введения системы QR-кодов, пояснил Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия». Вопросом занялись комитет здравоохранения и полиция. Продают липовые сертификаты сами медики - за последнее время выявлено несколько таких фактов в трех районах, ведется следствие. А в одной из городских поликлиник медсестра выливала вакцину в помои. На кадрах из процедурного кабинета, показанных в программе «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия», женщина в белом халате проводит какие-то манипуляции, наклонившись над мусорным ведром. По версии следствия, выливает туда вакцину из ампулы. В дальнейшем стражи правопорядка выяснили, что медработники поликлиники вносили ложные сведения о прививке от ковида в базу данных, не делая пациентам уколы. У них нашли стопку купюр номиналом 5000 рублей, обтянутую резинкой.

По словам губернатора, примерно половина пациентов с ковидом говорят, что они вакцинировались, но при детальном разбирательстве выясняется: сертификаты были поддельными. 

И такая проблема не только в Курской области. Сообщается, что каждый 20-й сертификат о прививке — фиктивный.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В ночь на 26 октября в Курской области прогнозируют морозы до -7°С

Куряне смогут написать этнографический диктант

Куряне жалуются на невозможность записи на вакцинацию через портал госуслуг

Уволился заместитель губернатора Курской области Юрий Князев

Курский «Авангард» не удержал победу над «Факелом-М» в домашнем матче ФНЛ

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске