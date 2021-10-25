Треть сертификатов о вакцинации от коронавируса в Курской области может быть фальшивой

Курская область выбилась в лидеры по числу заболевших коронавирусом и по числу поддельных сертификатов о вакцинации

Курская область выбилась в лидеры по числу заболевших коронавирусом и по числу поддельных сертификатов о вакцинации. Примерно треть сертификатов у нас в регионе может быть фальшивой. Всплеск предложений о продаже поддельных сертификатов произошел после введения системы QR-кодов, пояснил Роман Старовойт в эфире телеканала «Россия». Вопросом занялись комитет здравоохранения и полиция. Продают липовые сертификаты сами медики - за последнее время выявлено несколько таких фактов в трех районах, ведется следствие. А в одной из городских поликлиник медсестра выливала вакцину в помои. На кадрах из процедурного кабинета, показанных в программе «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия», женщина в белом халате проводит какие-то манипуляции, наклонившись над мусорным ведром. По версии следствия, выливает туда вакцину из ампулы. В дальнейшем стражи правопорядка выяснили, что медработники поликлиники вносили ложные сведения о прививке от ковида в базу данных, не делая пациентам уколы. У них нашли стопку купюр номиналом 5000 рублей, обтянутую резинкой.





По словам губернатора, примерно половина пациентов с ковидом говорят, что они вакцинировались, но при детальном разбирательстве выясняется: сертификаты были поддельными.





И такая проблема не только в Курской области. Сообщается, что каждый 20-й сертификат о прививке — фиктивный.