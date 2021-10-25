Приостанавливается деятельность всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей

В Курской области сегодня начинаются нерабочие дни, постановление о которых в пятницу, 22 октября подписал губернатор. Они продлятся до 7 ноября, как указано в постановлении, с сохранением за работниками заработной платы. Приостанавливается деятельность всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей. В этот период продолжат свою работу организации:

● государственные органы Курской области и органы местного самоуправления; режим работы государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций определяется тем органом, в ведении которых они находятся;

● организации, оборудование которых предназначено для непрерывного производственного процесса;

● организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, расположенные вне торговых и торгово-развлекательных центров при предъявлении QR-кодов и вакцинации персонала;

● медицинские, аптечные организации, специализированные магазины, реализующие товары медицинского назначения, оптику;

● организации розничной торговли продовольственными товарами, зоотоварами, продуктами детского питания, детской обувью и детской одеждой, а также организации розничной торговли непродовольственными товарами вне торговых и торгово-развлекательных центров при предъявлении QR-кодов и вакцинации персонала;

● организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания;

● организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы;

● организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, почтовые отделения;

● нотариусы;

● ведомственные столовые, буфеты и кафе;

● органы ЗАГС продолжат выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния по ранее поданным заявлениям;

● МФЦ – по предварительной записи;

● научные и образовательные организации;

● отели и гостиницы;

● организации, которые выполняют госзаказы, оборонные заказы, системообразующие организации, установленные на региональном и федеральном уровнях;

● организации, участвующие в проведении переписи населения;

● организации, которые осуществляют свою деятельность в дистанционном режиме;

● ветеринарные клиники;

● СМИ;

● общественный транспорт, легковое такси, предприятия, осуществляющие грузовые перевозки;

● фитнес-клубы и фитнес-центры при соблюдении ранее установленных ограничений.

Сотрудников этих организаций старше 60 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. Также необходимо определить минимальную численность работников, которая нужна для обеспечения функционирования, и обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме.

Вузам и ссузам рекомендовано перевести обучение в дистанционный формат. В детских садах организуют дежурные группы.

Спортивные соревнования и матчи спортивных команд будут проходить без зрителей.

Людям старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации Курской области.