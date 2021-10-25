  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области сегодня начинаются нерабочие дни

Приостанавливается деятельность всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей

Читайте также

В Курской области сегодня начинаются нерабочие дни, постановление о которых в пятницу, 22 октября подписал губернатор. Они продлятся до 7 ноября, как указано в постановлении, с сохранением за работниками заработной платы. Приостанавливается деятельность всех организаций независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальных предпринимателей. В этот период продолжат свою работу организации: 
 
● государственные органы Курской области и органы местного самоуправления; режим работы государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций определяется тем органом, в ведении которых они находятся; 
● организации, оборудование которых предназначено для непрерывного производственного процесса; 
● организации, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, расположенные вне торговых и торгово-развлекательных центров при предъявлении QR-кодов и вакцинации персонала;
● медицинские, аптечные организации, специализированные магазины, реализующие товары медицинского назначения, оптику; 
● организации розничной торговли продовольственными товарами, зоотоварами, продуктами детского питания, детской обувью и детской одеждой, а также организации розничной торговли непродовольственными товарами вне торговых и торгово-развлекательных центров при предъявлении QR-кодов и вакцинации персонала;
● организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания; 
● организации, осуществляющие неотложные ремонтные, строительные и погрузочно-разгрузочные работы; 
● организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, почтовые отделения; 
● нотариусы; 
● ведомственные столовые, буфеты и кафе; 
● органы ЗАГС продолжат выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния по ранее поданным заявлениям; 
● МФЦ – по предварительной записи; 
● научные и образовательные организации; 
● отели и гостиницы; 
● организации, которые выполняют госзаказы, оборонные заказы, системообразующие организации, установленные на региональном и федеральном уровнях; 
● организации, участвующие в проведении переписи населения; 
● организации, которые осуществляют свою деятельность в дистанционном режиме; 
● ветеринарные клиники; 
● СМИ; 
● общественный транспорт, легковое такси, предприятия, осуществляющие грузовые перевозки; 
● фитнес-клубы и фитнес-центры при соблюдении ранее установленных ограничений. 
 
Сотрудников этих организаций старше 60 лет рекомендовано перевести на дистанционный режим работы. Также необходимо определить минимальную численность работников, которая нужна для обеспечения функционирования, и обеспечить возможность работы части сотрудников в дистанционном режиме. 
 
Вузам и ссузам рекомендовано перевести обучение в дистанционный формат. В детских садах организуют дежурные группы. 
 
Спортивные соревнования и матчи спортивных команд будут проходить без зрителей. 
 
Людям старше 65 лет, не прошедшим вакцинацию, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Соответствующие документы опубликованы на сайте администрации Курской области.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В ночь на 26 октября в Курской области прогнозируют морозы до -7°С

Куряне смогут написать этнографический диктант

Куряне жалуются на невозможность записи на вакцинацию через портал госуслуг

Уволился заместитель губернатора Курской области Юрий Князев

Курский «Авангард» не удержал победу над «Факелом-М» в домашнем матче ФНЛ

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске