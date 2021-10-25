В Курске до 5 ноября перекрыто движение автотранспорта по четырем улицам

По Резиновой, Пионеров, Можаевской и Золотой

В Курске из-за ремонта трубопровода на участке дороги по улице Резиновой от проспекта Кулакова до улицы Харьковской до 5 ноября включительно приостановлено движение автотранспорта.

До 5 ноября будет закрыто движение и по улице Пионеров на участке от улицы Кольцова до улицы Энгельса (дорога дублер) и от улицы Энгельса (дорога дублер) до улицы Пионеров. «Квадра» выполняет там работы по благоустройству после реконструкции теплосети.





Работы по замене участков тепловой сети «Квадра» ведет на улицах Можаевской - на участке от улицы Горького до улицы Ленина, и на Золотой - на участке от улицы Ленина до улицы Радищева. В связи с этим движение автотранспорта будет приостановлено там с 7 вечера сегодня до 8 вечера 5 ноября.