246 случаев выявлено в Курске

По данным оперштаба на сегодня, в Курской области за сутки выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. 246 случаев выявлено в Курске - это максимальные показатель с начала пандемии.





Четыре пациента скончались от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Все они пожилые.





Почти 419 тысяч курян полностью завершили курс вакцинации, то есть сделали обе прививки.

В целом по России за сутки подтверждено почти 38 тысяч новых диагнозов. Это максимальный показатель в стране за все время пандемии.