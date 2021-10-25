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В Курской области за сутки выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом

246 случаев выявлено в Курске

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По данным оперштаба на сегодня, в Курской области за сутки выявлено 311 новых случаев заражения коронавирусом. 246 случаев выявлено в Курске - это максимальные показатель с начала пандемии.  

Четыре пациента скончались от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Все они пожилые. 

Почти 419 тысяч курян полностью завершили курс вакцинации, то есть сделали обе прививки.

В целом по России за сутки подтверждено почти 38 тысяч новых диагнозов. Это максимальный показатель в стране за все время пандемии.

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