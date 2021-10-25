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Лента новостей / В регионе

В трех районах Курской области заведены уголовные дела на медиков за продажу фиктивных сертификатов о вакцинации

Роман Старовойт пригрозил районам с низким уровнем вакцинации тотальным локдауном
В трех районах Курской области заведены уголовные дела на медиков за продажу фиктивных сертификатов о вакцинации

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В трех районах Курской области заведены уголовные дела на медиков за продажу фиктивных сертификатов о вакцинации. Губернатор говорит, что -есть видеодоказательства, что вакцину выливают в раковину и выдают сертификат, что человек привился.

В то же время на оперативном совещании говорили о том, что темпы вакцинации в регионе значительно увеличились. Однако ряд районов, в частности Тимский, показал нулевую вакцинацию в выходные, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Роман Старовойт пригрозил этим районам тотальным локдауном. «Будет закрыто все», - сказал губернатор.
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