Роман Старовойт пригрозил районам с низким уровнем вакцинации тотальным локдауном

В трех районах Курской области заведены уголовные дела на медиков за продажу фиктивных сертификатов о вакцинации. Губернатор говорит, что -есть видеодоказательства, что вакцину выливают в раковину и выдают сертификат, что человек привился.В то же время на оперативном совещании говорили о том, что темпы вакцинации в регионе значительно увеличились. Однако ряд районов, в частности Тимский, показал нулевую вакцинацию в выходные, сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий.Роман Старовойт пригрозил этим районам тотальным локдауном. «Будет закрыто все», - сказал губернатор.