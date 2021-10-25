Куряне жалуются на невозможность записи на вакцинацию через портал госуслуг
Портал госуслуг зависает из-за возросшей нагрузки в связи с проведением Всероссийской переписи населения
Ситуацию сегодня прокомментировали на оперативном совещании в курском Доме Советов, передает телеканал ТАКТ. Портал госуслуг зависает из-за возросшей нагрузки в связи с проведением Всероссийской переписи населения. Курянам, желающим записаться на прививку от коронавируса, посоветовали обращаться по короткому номеру 122. Операторы сориентируют по наличию вакцин и помогут записаться в удобный для посещения пункт вакцинации в поликлиниках Курской области. Кроме того, без записи прививку можно сделать в торговых центрах Курска. Они, несмотря на введение нерабочих дней, продолжают функционировать в обычном режиме.