К работам дорожники планируют приступить в начале следующей недели

В Курске улицы Сонина и Чайковского отремонтируют за 91 млн рублей. Подрядчика уже выбрали - тендер выиграло Суджанское ДРСУ №2. Приступить к работам дорожники планируют в начале следующей недели. В проекте не только ремонт дорожного покрытия, новая разметки и дорожные знаки, но и ремонт ливневок.





Современные технологии при соблюдении определенных условий позволяют производить работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси и в отрицательные температуры до -10°С, моросящий дождь и слабый снег. На качестве дороги это не отразится.