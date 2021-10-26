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Лента новостей / В регионе

В Курске улицы Сонина и Чайковского отремонтируют за 91 млн рублей

К работам дорожники планируют приступить в начале следующей недели

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В Курске улицы Сонина и Чайковского отремонтируют за 91 млн рублей. Подрядчика уже выбрали - тендер выиграло Суджанское ДРСУ №2. Приступить к работам дорожники планируют в начале следующей недели. В проекте не только ремонт дорожного покрытия, новая разметки и дорожные знаки, но и ремонт ливневок.

Современные технологии при соблюдении определенных условий позволяют производить работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси и в отрицательные температуры до -10°С, моросящий дождь и слабый снег. На качестве дороги это не отразится.
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