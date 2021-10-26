Курянам продлят действие проездных, заблокированных на время локдауна, после 7 ноября

Сейчас, напомним, действие льготных проездных приостановлено практически для всех категорий пассажиров, за исключением медработников и волонтёров

Действие проездных, заблокированных на время локдауна, продлят после 7 ноября. Об этом сообщили в администрации Курской области. Если не состоится автоматическое продление, нужно будет обратиться с чеком оплаты в Информационный Центр «Регион-Курск», который находится по адресу: ул. Горького, 65А. Сейчас, напомним, действие льготных проездных приостановлено практически для всех категорий пассажиров, за исключением медработников и волонтёров акции "Действуем вместе".