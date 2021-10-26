  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области за день сделали прививку от ковида больше 9 тысяч человек

По данным регионального комздрава, сейчас в среднем в сутки прививается более 6 тысяч курян

Читайте также

Мы уже рассказывали, что после введения ограничений темпы вакцинация от коронавируса в Курской области возросли. Так вот, региональный комздрав сообщает, что сейчас в среднем в сутки прививается более 6 тысяч человек. Максимальный показатель за все время прививочной кампании зафиксирован в минувшую пятницу: тогда прививку первым либо вторым компонентом поставили больше 9 тысяч человек.

По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 457 917 человек - это 64,3% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 418 896 курян.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем

В Курске бывшая проректор одного из вузов похитила 415 тысяч рублей

В Курске за работу по ночам на 100 тысяч оштафовали два бара

В четверг на улице Радищева в Курске завершат работу по восстановлению тротуарной плитки

Внешнеторговый оборот Курской области в этом году вырос на 26%

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске