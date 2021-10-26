В Курской области за день сделали прививку от ковида больше 9 тысяч человек

По данным регионального комздрава, сейчас в среднем в сутки прививается более 6 тысяч курян

Мы уже рассказывали, что после введения ограничений темпы вакцинация от коронавируса в Курской области возросли. Так вот, региональный комздрав сообщает, что сейчас в среднем в сутки прививается более 6 тысяч человек. Максимальный показатель за все время прививочной кампании зафиксирован в минувшую пятницу: тогда прививку первым либо вторым компонентом поставили больше 9 тысяч человек.





По последним данным, первым компонентом вакцины в регионе привито 457 917 человек - это 64,3% от запланированного к вакцинации в Курской области количества. Два компонента прививки получили 418 896 курян.