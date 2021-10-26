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Лента новостей / В регионе

Сегодня должны дать отопление в 30 домов в центре Курска

«Квадра» завершает ремонт теплосети на улице Золотой

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Еще одна наболевшая проблема Курска - отсутствие отопления в трех десятках домов в центре города из-за ремонта теплосети на улице Золотой. На оперативном совещании у губернатор мэр сообщил, что сегодня проблема должна решиться. «Квадра» к полудню должна была завершить работы и после этого гидравлический режим в теплосетях выровняется. Помимо этого градоначальник отметил, что если где-то с подачей тепла остаются проблемы, то это вина управляющих компаний.
Роман Старовойт поручил в режиме реального времени отслеживать каждое сообщение от курян по поводу подачи отопления.
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