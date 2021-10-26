Лента новостей / В регионе Вчера, 18:01 Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем Осадков синоптики не обещают Читайте также В пятницу в Курской области прогнозируют до +27ºС Сильные дожди с грозами прогнозируют в Курской области на выходных В среду, 27 октября в Курской области будет прохладно, но без осадков. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 8-13 м/с.Ночью метеорологи обещают от 3ºС мороза до 2ºС тепла, днем потеплеет до +6-11ºС.ФОТО - МАКСИМ ПАЛЯНИЧКО +0 -0