Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем

Осадков синоптики не обещают

В среду, 27 октября в Курской области будет прохладно, но без осадков. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 8-13 м/с.Ночью метеорологи обещают от 3ºС мороза до 2ºС тепла, днем потеплеет до +6-11ºС.