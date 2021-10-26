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Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем

Осадков синоптики не обещают
Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем

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В среду, 27 октября в Курской области будет прохладно, но без осадков. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 8-13 м/с.

Ночью метеорологи обещают от 3ºС мороза до 2ºС тепла, днем потеплеет до +6-11ºС.



ФОТО - МАКСИМ ПАЛЯНИЧКО

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