В Курске прошёл фестиваль стрелковых видов спорта

ТАКТ. Соревнования посвятили 78 – летию Победы в Курской битве. Участниками стали сначала команды школьников от шестнадцати лет, а после и трудовые коллективы. После состязания, попробовать свои силы сразу в нескольких стрелковых видах спорта смогли не только опытные стрелки, но и все желающие.В минувшие выходные, в Курске прошел фестиваль стрелковых видов спорта, сообщает телеканал
Соревнования проходили по четырем направлениям. Это пулевая, практическая, стендовая стрельба и стрельба из лука. В пулевой и стендовой стрельбе использовались настоящие пистолеты и винтовки, с которыми ловко справлялись даже школьники. А для тех, кто не любит стрелять по неподвижным предметам, существует стендовая стрельба. Ее особенность в том, что в руках у стрелка макет настоящего оружия, в котором находится датчик.
Я знаю, что детям очень понравилось, они попробовали себя везде, отлично прям прошло все, никто нигде не застопорился, все просто на одном дыхании прошло. Ну надеемся сегодня трудовые коллективы нас не подведут, поборются, - рассказала Ирина Воробьева, главный судья фестиваля стрелковых видов спорта.
Стрелковое мастерство оценивалось по трем основным составляющим: точность, внимательность и скорость.
Мы всем показываем что это абсолютно безопасно, это интересно, это увлекательно и это полезно. Стрельба вырабатывает очень много качеств, один из них это формирование характера, выдержка и стойкость, так же и определенные физические качества, - пояснил Евгений Балан, председатель федерации практической стрельбы Курской области
Стрельбы любительские, но для многих участие это шанс попасть на состязания более высокого уровня. В предыдущие годы были подготовлены участники международных соревнований, мастера спорта, и даже призеры чемпионата мира. Именно на стрелковых фестивалях тренеры обращают внимание на тех, у кого есть потенциал, чтобы в дальнейшем помочь его развить.
Вчера принимали участие детские школы, юношеские, мы посмотрели, увидели много перспективных ребят, я думаю в дальнейшем мы их пригласим, чтобы с ними уже в реальности поработать и может быть наши олимпийские надежды, - рассказал Михаил Барков, тренер по стендовой стрельбе Курчатовской СОШ.
Организаторы рады видеть всех желающих заниматься стрелковыми видами спорта, начиная от 16 и до 65. Вся информация по записи и местам занятия есть в группах в социальных сетях города Курска. Основным организатором выступает региональный Комитет физкультуры и спорта.
В Курске прошёл фестиваль стрелковых видов спорта
Соревнования проходили по четырем направлениям. Это пулевая, практическая, стендовая стрельба и стрельба из лука