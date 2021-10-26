Ранее, в апреле напротив школы установили бюст ветерану







Курской школе №54 присвоили имя Героя Советского Союза Николая Бредихина. Соответствующее распоряжение подписал глава города Виктор Карамышев. Ранее, в апреле напротив школы установили бюст ветерану.В 54-й школе при содействии Госавтоинспекции созданы классы кадетов, в них обучаются 84 школьника. В школе также создан музей раскрывающий подвиг героя и годы его службы в рядах ГИБДД. Каждый год экспозиции музея пополняются новыми экспонатами.Звание Героя Советского Союза Николай Бредихин получил за бои в Польше. При форсировании рек Чарна Нида и Одер экипаж его танка первым прорвался к передовой вражеских войск. Отвлекая огонь на себя, он обеспечивал продвижение батальона. Будучи раненым, не выходил из боя, потому что понимал: если отступит, мост будет взорван, и погибнут люди. После войны Николай Бредихин трудился в курской государственной автоинспекции. Николай Алексеевич ушел из жизни в 1966 году.