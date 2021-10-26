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С 26 октября в приложении «112» начнут отслеживать не нарушают ли больные коронавирусом куряне карантин

Также через модуль «COVID-19» будут контролировать состояние пациентов, лечащихся на дому
С 26 октября в приложении «112» начнут отслеживать не нарушают ли больные коронавирусом куряне карантин

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С 26 октября в Курской области заработает модуль «COVID-19» в приложении «112». С его помощью будут отслеживать состояние пациентов с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. В частности, человек должен будет указать место самоизоляции и далее программа, в том числе в фоновом режиме, будет отслеживать не нарушает ли он режим и присылать уведомления. В течение дня нужно будет заполнить анкету о самочувствии. В любое время оператор может сам позвонить пользователю и попросить его прислать селфи. 

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