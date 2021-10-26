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Внешнеторговый оборот Курской области в этом году вырос на 26%

Основные торговые партнеры - Франция, Словакия, Германия, Турция, Украина, Китай, Беларусь и даже Ирланлия

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Внешнеторговый оборот Курской области за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 26%. С начала этого года оборот составил 1 218 млн. долларов США, в том числе экспорт – 863 млн. и импорт – 355 млн. Такие данные приводит Курская таможня.

Основные торговые партнеры - Франция, Словакия, Германия, Турция, Украина, Китай, Беларусь и даже Ирланлия.

На экспорт идут преимущественно  минеральные продукты, продовольственные товары и сырье и продукция химической промышленности. Ввозят в Курскую область машиностроительную продукцию, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сырье.

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