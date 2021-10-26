Внешнеторговый оборот Курской области в этом году вырос на 26%
Основные торговые партнеры - Франция, Словакия, Германия, Турция, Украина, Китай, Беларусь и даже Ирланлия
Основные торговые партнеры - Франция, Словакия, Германия, Турция, Украина, Китай, Беларусь и даже Ирланлия.
На экспорт идут преимущественно минеральные продукты, продовольственные товары и сырье и продукция химической промышленности. Ввозят в Курскую область машиностроительную продукцию, продукцию химической промышленности, продовольственные товары и сырье.