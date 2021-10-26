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В Курске за работу по ночам на 100 тысяч оштафовали два бара

За повторное нарушение предприятиям грозит приостановка деятельности
В Курске за работу по ночам на 100 тысяч оштафовали два бара

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В Курске за работу по ночам два бара оштафовали на 100 тысяч рублей. Нарушителей ковидных ограничений выявили во время очередного рейда, которые проводят сотрудники комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области совместно с полицейскими. 

Так, руководство заведений «Зажигалка» и «Черчилль» по решению суда должны будут выплатить по 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предприятиям грозит приостановка деятельности.
 
Напомним, сейчас в Курской области заведения общепита не могут работать с полуночи до 6 часов утра, а в торговых центрах они и вовсе закрыты. Доступ в кафе, рестораны и бары разрешён только по QR-кодам, сотрудники этих заведений должны быть вакцинированы. Обязательно соблюдение социальной дистанции и проведение регулярной дезинфекции.

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