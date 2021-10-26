В Курске бывшая проректор одного из вузов похитила 415 тысяч рублей

Используя свое служебное положение женщина вносила недостоверные сведения в приказы, согласно которым работникам начислялись премии в завышенном размере

В Курске бывшая проректор по административной и финансовой работе одного из вузов похитила 415 тысяч рублей. Используя свое служебное положение женщина вносила недостоверные сведения в приказы, согласно которым работникам начислялись премии в завышенном размере, рассказывают в прокуратуре. Часть из этих сумм подчиненные отдавали проректору. Следствию известны четыре таких эпизода.





Вскоре экс-проректор предстанет перед судом. Прокурор также требует вернуть похищенные у государства деньги, соответствующий иск направлен в суд.