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Экономисты назвали «умеренно оптимистичным» прогноз социально-экономического развития Курской области на ближайшие годы

По итогам этого года ожидаются положительные показатели в промышленном производстве, инвестициях, вводе жилья и розничной торговле

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Экономисты назвали «умеренно оптимистичным» прогноз социально-экономического развития Курской области на ближайшие годы. Перспективы обсудили на заседании администрации Курской области под руководством губернатора Романа Старовойта. По итогам этого года ожидаются положительные показатели в промышленном производстве, инвестициях, вводе жилья и розничной торговле. Валовой региональный продукт прогнозируется с ростом больше чем на 2,5%; индекс промышленного производства составит более 105%.
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