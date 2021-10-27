По итогам этого года ожидаются положительные показатели в промышленном производстве, инвестициях, вводе жилья и розничной торговле

Экономисты назвали «умеренно оптимистичным» прогноз социально-экономического развития Курской области на ближайшие годы. Перспективы обсудили на заседании администрации Курской области под руководством губернатора Романа Старовойта. По итогам этого года ожидаются положительные показатели в промышленном производстве, инвестициях, вводе жилья и розничной торговле. Валовой региональный продукт прогнозируется с ростом больше чем на 2,5%; индекс промышленного производства составит более 105%.