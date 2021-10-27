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Лента новостей / В регионе

Болеющим коронавирусом курянам переписчики оставляют листовки о том, как можно пройти перепись самостоятельно

Сами переписчики проходят ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора каждую неделю

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За первые 10 дней Всероссийской переписи населения в Курской области переписано почти 292 тысяч человек, это около 27%. Из них 103 тысячи человек приняли участие в переписи самостоятельно на портале госуслуг. 
 
Отмечается, что введение нерабочих дней не изменило ход Всероссийской переписи населения и график работы переписчиков. Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра Минздрава об адресах, где есть болеющие коронавирусом люди. Там переписчики оставляют листовки с информацией о том, как можно пройти перепись самостоятельно. Сами переписчики проходят ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора каждую неделю.
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