Болеющим коронавирусом курянам переписчики оставляют листовки о том, как можно пройти перепись самостоятельно

Сами переписчики проходят ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора каждую неделю

За первые 10 дней Всероссийской переписи населения в Курской области переписано почти 292 тысяч человек, это около 27%. Из них 103 тысячи человек приняли участие в переписи самостоятельно на портале госуслуг.

Отмечается, что введение нерабочих дней не изменило ход Всероссийской переписи населения и график работы переписчиков. Росстат ежедневно получает обезличенные данные из реестра Минздрава об адресах, где есть болеющие коронавирусом люди. Там переписчики оставляют листовки с информацией о том, как можно пройти перепись самостоятельно. Сами переписчики проходят ПЦР-тестирование под контролем Роспотребнадзора каждую неделю.