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Одаренные ученики курских школ получат именную стипендию главы города

Больше всего стипендиатов в 6-м лицее

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Одаренные ученики курских школ получат именную стипендию главы города. Соответствующее распоряжение подписал мэр. 

Так, стипендию в размере 1000 рублей будут получать 75 победителей олимпиад по общеобразовательным предметам, пять учащихся, которые добились высоких результатов в научно-исследовательской деятельности и 15 школьников, которые проявили особые успехи в творческой деятельности и стали победителями городских смотров и конкурсов. 
 
22 выпускника этого года, ставшие победителями II этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, получат единовременное пособие в размере 1000 рублей. 
 
Больше всего стипендиатов в 6-м лицее, также в лидерах 21-й лицей, 4-я и 44-я гимназии, школы №№ 7, 12 и 45.
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