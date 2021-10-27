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Лента новостей / В регионе

В Курске до 5 ноября снова перекрыли четыре улицы

Можаевскую, Золотую, Пионеров и Резиновую

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В связи с проведением работ по замене участков тепловой сети по улице Можаевская будет временно ограничено движение всех видов автотранспорта на участке от улицы Горького до Ленина, по улице Золотая на участке от Ленина до Радищева. Не получится проехать там до 8 вечера 5 ноября. 
Также перекрыто движение по улице Пионеров на участке от Кольцова до Энгельса (дорога дублер) и от улицы Энгельса (дорога дублер) до Пионеров до 8 вечера 5 ноября.
В этот же период нельзя будет проехать по улице Резиновая от проспекта Кулакова до улицы Харьковская.
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