Сейчас в налоговую можно попасть только по предварительной записи

В период общероссийских нерабочих дней - с 1 по 3 ноября - курская налоговая инспекция не будет вести личный прием и обслуживание налогоплательщиков. Сейчас в налоговую можно попасть только по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 72-20-66 и 72-20-26 либо с помощью интерактивного сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Остальные налоговые инспекции до 29 октября будут работать в обычном режиме.

В каждой инспекции перед входом в операционный зал стоят боксы для документов. Всю корреспонденцию рекомендуют оставлять в этих боксах.

Также можно обратиться в налоговую посредством онлайн-сервисов сайта ФНС России, личных кабинетов и по почте.