Преступление совершено на проспекте Дериглазова

В Курске полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в грабеже, совершенном на проспекте Дериглазова.





Правоохранители просят всех, кто располагает данными о личности человека на фото, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102, по номеру дежурной части Северного отдела полиции 58-33-60 или телефону 8-910-315-11-01, а также в сообщения в группу «Полиция Курской области» в соцсети «ВКонтакте».





Также стражи правопорядка рекомендуют молодому человеку самостоятельно связаться с сотрудниками полиции для разбирательства в ситуации.