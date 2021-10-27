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Лента новостей / В регионе

В Курске полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в грабеже

Преступление совершено на проспекте Дериглазова

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В Курске полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в грабеже, совершенном на проспекте Дериглазова.

Правоохранители просят всех, кто располагает данными о личности человека на фото, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102, по номеру дежурной части Северного отдела полиции 58-33-60 или телефону 8-910-315-11-01, а также в сообщения в группу «Полиция Курской области» в соцсети «ВКонтакте».

Также стражи правопорядка рекомендуют молодому человеку  самостоятельно связаться с сотрудниками полиции для разбирательства в ситуации.
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