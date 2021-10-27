Почти треть страховых премий приходится на страхование жизни

Куряне стали чаще покупать полисы добровольного медицинского страхования. Так, в первом полугодии этого года на страховом рынке Курской области объем премий увеличился почти на четверть в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 2,5 млрд рублей, сообщают в региональном отделении Банка России.





Почти треть страховых премий приходится на страхование жизни — более 689 млн рублей. Этот показатель вырос на 15%. Популярностью пользовалось и страхование от несчастных случаев и болезней. На 13% выросло количество премий по договорам ОСАГО, их объем увеличился до 701 млн рублей.