В Курской области продолжают составлять карту опасных мест

Информацию о них систематизируют сотрудники Центра управления регионом, передавая сведения представителям власти на местах

Курская область первой в стране создала карту опасных объектов, пребывание вблизи которых может представлять реальную угрозу для взрослых и детей. Информация от жителей области продолжает поступать и сегодня. Её систематизируют сотрудники Центра управления регионом, передавая сведения представителям власти на местах, сообщает телеканал ТАКТ . Благодаря прицельной работе часть некогда являвшихся опасными объектов уже приведена в порядок и более не представляет угрозы для курян.





Заброшенные здания, недострои, стихийные свалки и открытые люки… Такие объекты имеют не только удручающий вид, но и представляют реальную опасность для взрослых и детей. Чтобы защитить жителей области от возможных трагических случайностей, связанных с посещением подобных мест, в регионе разработали специальную карту. С инициативой по её созданию выступили волонтёры-поисковики. Идею поддержали в Центре управления регионом и руководстве области. В сентябре карта опасных объектов была презентована губернатору.





Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом:

- На данный момент на карте находятся более 600 объектов, а конкретно это 621 объект. Карта живая, она постоянно пополняется в зависимости от того, какие опасные места люди видят в своей повседневной жизни и, естественно они их могут нанести на карту двумя способами – это написать в соцсетях. Но самый главный и первый способ – это написать на портал «Действуем вместе», и тогда объект после его проверки, действительно ли он представляет опасность, будет нанесён на нашу карту.





Там же впоследствии можно увидеть и произошедшие с объектом изменения: ограждение, ремонт или же снос. Из категории опасных в состояние безопасных перешли уже 60 отмеченных на карте мест. Среди них мост через реку в Хомутовском районе, здание старой насосной станции в слободе Михайловка Железногорского района, а также большое количество открытых люков, о которых активно сообщали жители областного центра.





Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом:

- Сейчас мы готовим проект, по которому будут крыши, которые не закрыты, также нанесены на эту карту. Для этого мы работаем с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», ждём адреса от них. Мы ждём адреса также от жителей нашего региона, от тех, кто посмотрит наш эфир тоже. Если вы знаете, что в вашем доме есть незакрытая крыша, пожалуйста, напишите на портал «Действуем вместе» потому, что мы в данный момент работаем с управляющими компаниями, в том числе.





Чтобы не побуждать детей и подростков к поиску опасных приключений, публичный доступ к карте ограничили. Её могут смотреть представители власти, поисковики и работники силовых ведомств.





В ближайшее время на карту опасных мест будут добавлены трансформаторные подстанции и водоёмы, спуск к которым в зимнее время сопряжён с риском. Совместно с комитетом региональной безопасности все они будут проверены на наличие предупреждающих табличек и указателей, которые помогут уберечь курян от трагедий.





Стоит отметить, что Курская область в создании подобной карты стала новатором. Сейчас аналогичные проекты разрабатываются в других субъектах страны. Курский опыт по обобщению информации об объектах, представляющих угрозу для граждан, востребован и активно используется в других регионах России.