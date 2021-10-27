Ремонту дороги на улице Чумаковской в Курске мешают припаркованные автомобили

Речь идет об участке дороги от улицы Пионеров до Нижней Луговой. Проезжую часть там расширят до 4,5 м

На улице Чумаковской продолжается ремонт дороги. Участок дороги от улицы Пионеров до Нижней Луговой неоднократно размывало во время сильного дождя. Проезжую часть там расширят до 4,5 м, подрядчик выполнит ремонт лестничных сходов, установит подпорную стенку, которая в дальнейшем позволит избежать обвала грунта.





Специалисты выполнят устройство верхнего слоя покрытия, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку, отремонтируют тротуары, благоустроят съезды к домам.





Однако одной из проблем являются оставленные вдоль дороги автомобили. Дорожники отмечают, что многие с пониманием относятся к временным неудобствам и своевременно убирают свой транспорт. Однако есть и те, кто, несмотря на запрещающие знаки, оставляет свои машины на проезжей части. Это мешает производству и затягивает срок выполнения работ, сетуют дорожники.