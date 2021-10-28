Главный санитарный врач Курской области предлагает ужесточить ковидные ограничения и закрыть всё

Действующие ограничения, по его словам, никто не соблюдает

Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин на заседании оперштаба сегодня предложил обратиться к опыту Москвы и ужесточить коронавирусные ограничения в регионе, так как действующие, по его словам, никто не соблюдает. Он требует:

- закрыть все магазины, кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов, продающих товары первой необходимости;

- закрыть стоматологические клиники, разрешив прием только для оказания экстренной помощи;

- закрыть фитнес-клубы и бассейны;

- закрыть салоны красоты, косметические салоны, бани, сауны и так далее;

- закрыть библиотеки и кинотеатры. При этом театрам и музеям разрешить работать только при строгой проверке у посетителей qr-кодов;

- приостановить прием посетителей в госучреждениях, в том числе в МФЦ. Исключение сделать для ЗАГСов, которые будут выдавать свидетельства о рождении, смерти и расторжении браков;

- кафе и ресторанам работать только на вынос.

Эти предложения обсудят участники оперштаба.