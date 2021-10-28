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Лента новостей / Происшествия

В центре Курска, въехав в автогидроподъемник, погиб водитель «Ауди»

Авария произошла на улице Перекальского

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27 октября примерно в 6 часов вечера в Курске на улице Перекальского, вблизи дома №7А г. Курска произошло ДТП, в котором погиб 23-летний водитель. 

По информации ГИБДД, молодой автомобилист ехал на  «Ауди А4» со стороны улицы Карла Маркса  в направлении улицы Интернациональная. На Кировском мосту он не справился с управлением и въехал в стоящий автогидроподъемник «ЗИЛ», который находился на проезжей части дороги, выполняя аварийно-ремонтные работы контактных линий трамвайных путей. 

Водителя легковушки госпитализировали. В последствии от полученных травм он скончался.
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