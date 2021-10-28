В центре Курска, въехав в автогидроподъемник, погиб водитель «Ауди»

Авария произошла на улице Перекальского

27 октября примерно в 6 часов вечера в Курске на улице Перекальского, вблизи дома №7А г. Курска произошло ДТП, в котором погиб 23-летний водитель.





По информации ГИБДД, молодой автомобилист ехал на «Ауди А4» со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Интернациональная. На Кировском мосту он не справился с управлением и въехал в стоящий автогидроподъемник «ЗИЛ», который находился на проезжей части дороги, выполняя аварийно-ремонтные работы контактных линий трамвайных путей.





Водителя легковушки госпитализировали. В последствии от полученных травм он скончался.