Проезд в общественном транспорте Курска подорожает до 22 рублей

Общественный транспорт Курска передали в ведение областной администрации

Общественный транспорт Курска передали в ведение областной администрации. Такое решение приняла областная Дума. Это повлияет на стоимость проезда - депутаты уверены, что ее нужно повысить до 22 рублей с нынешних 17-ти. По словам заместителя председателя комитета транспорта и автодорог Курской области Александра Васильченко, Курск сейчас самый лояльный город по стоимости проезда. Чиновник заверил, что льготы останутся в полном объеме, а для определенных категорий горожан - даже увеличатся.





После вступления областного закона в силу подразделения региональной администрации будут определять маршруты городского транспорта, проводить конкурсы на право осуществления перевозок, выдавать свидетельства перевозчикам, контролировать их работу, определять тарифы на перевозку и предоставлять льготы пассажирам. Подразделения городской администрации, отвечающие за работу общественного транспорта, ликвидируют, а их работников - переведут в областные.