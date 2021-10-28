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Проезд в общественном транспорте Курска подорожает до 22 рублей

Общественный транспорт Курска передали в ведение областной администрации

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Общественный транспорт Курска передали в ведение областной администрации. Такое решение приняла областная Дума. Это повлияет на стоимость проезда - депутаты уверены, что ее нужно повысить до 22 рублей с нынешних 17-ти. По словам заместителя председателя комитета транспорта и автодорог Курской области Александра Васильченко, Курск сейчас самый лояльный город по стоимости проезда. Чиновник заверил, что льготы останутся в полном объеме, а для определенных категорий горожан - даже увеличатся. 

После вступления областного закона в силу подразделения региональной администрации будут определять маршруты городского транспорта, проводить конкурсы на право осуществления перевозок, выдавать свидетельства перевозчикам, контролировать их работу, определять тарифы на перевозку и предоставлять льготы пассажирам. Подразделения городской администрации, отвечающие за работу общественного транспорта, ликвидируют, а их работников - переведут в областные.
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