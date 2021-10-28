В центре Курске продолжают замерзать жильцы квартир

Из-за особенностей отопительной системы дома, в котором соединены корпуса в пять и девять этажей, регулярные сбои горячего водоснабжения и отопления в квартирах - не редкость

Из-за особенностей отопительной системы дома, в котором соединены корпуса в пять и девять этажей, регулярные сбои горячего водоснабжения и отопления в квартирах - не редкость. Причем там, где идёт пристыковка к девятиэтажному корпусу, с 6 по 11 подъезды подобные проблемы возникают особенно часто. На проблему обратил внимание телеканал ТАКТ .

Юлия Сапунова, житель д. № 87/7 по ул. Радищева, г. Курска

«Неоднократно, представители не называют себя, спускались в подвал, где находятся все коммуникации, но вразумительного ответа мы не получили. На сегодняшний день, одну из проблем, которую нам обозначили устно, но у нас множество письменных обращений, это то, что отдельные слесари в жилсервисе были уволены, и ремонт произвести сейчас нет возможности».

В доме проживает много пенсионеров, детей, маломобильных граждан. И все они вынуждены мерзнуть, либо использовать электрообогрев. А это и нагрузка на сеть, и дополнительные расходы за энергию и повышенная пожароопасность. Обращения в коммунальные службы, инстанции результатов не принесли.

Юлия Сапунова, житель д. № 87/7 по ул. Радищева, г. Курска

«В «КВАДРЕ» ответили, что все ремонтные работы завершены. Что отопление технически домов подано. И, что оно достаточно чтобы отопление поступило в дома»

Горячая вода в большинстве квартир есть, а отопления нет. Почему так? Жильцы, одновременно сетуют и на недостаточную работу УК г. Курска, и на недостаточную компетентность и число сотрудников жилсервиса «Центральный», и на «КВАДРУ».

Людмила Мезенцева, житель д. № 87/7 по ул. Радищева, г. Курска

«УК, естественно должна работать в паре с «КВАДРОЙ». Они должны приходить, с комиссией, разбивать сопло, менять. Получается что месяц уже отопление запущено, а мы сидим, мёрзнем»

Валерий Юрченков, житель д. № 87/7 по ул. Радищева, г. Курска

«КВАДРА» должна была озаботиться, и своевременно провести работы по увеличению диаметров сопел. И по установке и проверке насосов на «обратке», с тем, чтобы дать возможность больше поднять наверх теплоноситель, но это произведено не было»

Коммунальщики, наоборот ссылаются на то, что постоянно взаимодействуют с «КВАДРОЙ», но из-за проводимых теплогенерирующей компанией ремонтных работ поставлять тепло в дом нет никакой возможности.

Олег Неструев, Директор жилсервис «Центральный»

«Мы обращались, соответственно в «КВАДРУ» с письмами, у меня они с собой есть, могу предоставить. В связи с проведением ремонтных работ «КВАДРОЙ», мы не можем обеспечить тепло своими силами. Что же касается взаимодействия с «КВАДРОЙ», то мы постоянно с ними находимся в контакте, но та ветхость теплосетей, не только в этом доме, она и по всему городу есть в центре, она не позволяет подавать достаточное давление. Мне сказали, что ситуация поправится, потому что проведены какие-то инженерные работы»

Кстати, работы на теплотрассе действительно ведутся. Метрах в 20-ти от дома, на перекрёстке ул. Гоголя и Ленина, находится разрытый участок дороги с бетонной коммуникационной узловой коробкой. Только ремонтников возле неё не видно. Потому на сегодняшний день давление в трубах дома на подачу составляет 2,9 атм., 2,5 – «обратка», 64 градуса – подача воды, 44 – «обратка».

Олег Неструев, Директор жилсервис «Центральный»

«Эти параметры гидравлические недостаточны для нормальной циркуляции, и соответственно недостаточны, чтобы обеспечить тепло».

Пока коммунальщики, «управляйка» и «КВАДРА» выясняют, что у кого не так циркулирует, температура в квартирах почти такая же, как за окном.