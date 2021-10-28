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В Курске изменили график работы пунктов вакцинации в торговых центрах

В среднем сейчас в Курской тбласти ежедневно прививаются более 6 тысяч человек

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В Курске изменили график работы пунктов вакцинации в торговых центрах. Теперь в «Европе» на проспекте Хрущёва и Central Park прививочные пункты будут открыты с полудня до 8 вечера, в «МегаГРИННе» – с 10 до 20 часов. Пункты работают ежедневно, без выходных. 

В скором времени планируется открыть также пункт вакцинации на 2-м этаже ТЦ «Европа» в  Железногорске, по адресу: ул. Ленина, 57. 
 
В среднем сейчас в Курской тбласти ежедневно прививаются более 6 тысяч человек. На этой неделе зафиксировано максимальное количество привитых – 9327 человек.
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