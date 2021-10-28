В среднем сейчас в Курской тбласти ежедневно прививаются более 6 тысяч человек

В Курске изменили график работы пунктов вакцинации в торговых центрах. Теперь в «Европе» на проспекте Хрущёва и Central Park прививочные пункты будут открыты с полудня до 8 вечера, в «МегаГРИННе» – с 10 до 20 часов. Пункты работают ежедневно, без выходных.





В скором времени планируется открыть также пункт вакцинации на 2-м этаже ТЦ «Европа» в Железногорске, по адресу: ул. Ленина, 57.

В среднем сейчас в Курской тбласти ежедневно прививаются более 6 тысяч человек. На этой неделе зафиксировано максимальное количество привитых – 9327 человек.