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Курских автомобилистов предупреждают о тумане сегодня ночью

Существенных осадков не прогнозируют

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Курских автомобилистов предупреждают о тумане сегодня ночью. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью местами туман. Метеорологическая дальность видимости 5000 - 7000 м., при тумане до 500 м.

Температура воздуха ночью составит от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем потеплеет до 8-13ºС. Скорость ветра не превысит 5-10 м/с. 

Спасатели просят автомобилистов воздержаться от поездок в туман. Если же возможности отложить поездку нет - снижать скорость.
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