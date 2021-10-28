Существенных осадков не прогнозируют

Курских автомобилистов предупреждают о тумане сегодня ночью. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью местами туман. Метеорологическая дальность видимости 5000 - 7000 м., при тумане до 500 м.





Температура воздуха ночью составит от 1ºС мороза до 4ºС тепла, днем потеплеет до 8-13ºС. Скорость ветра не превысит 5-10 м/с.





Спасатели просят автомобилистов воздержаться от поездок в туман. Если же возможности отложить поездку нет - снижать скорость.